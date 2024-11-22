وزير التعليم العالي يبحث سُبل التعاون مع سيمنز هيلثنيرز في مشروع مستشفى 500 500 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:25 مساءً - عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والمهندس فيفك كاندي رئيس شركة سيمنز هيلثنيرز للشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا لمناقشة سبل التعاون المشترك في تشغيل مشروع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد (مستشفى 500 500).

التعليم العالي يبحث سُبل التعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز للشرق الأوسط وإفريقيا في مشروع مستشفى 500 500

وأكد الوزير اهتمام وزارة التعليم العالي بالتعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز والاستفادة من خبراتها الدولية في تشغيل مشروع مستشفى 500500 وفق أحدث المواصفات العالمية. وأشار إلى أهمية المشروع داخل منظومة المستشفيات الجامعية والدور الكبير للمعهد القومي للأورام في تقديم خدمات علاجية متميزة لمرضى الأورام في مصر والشرق الأوسط.

النهوض بخدمات علاج الأورام

وأشار الوزير إلى زيارته الأخيرة لألمانيا، التي استهدفت تعزيز التعاون العلمي المشترك بين مصر وألمانيا في النهوض بخدمات علاج الأورام.

وشملت الزيارة تفقد عدد من المراكز الألمانية الرائدة في تشخيص وعلاج الأورام، وعقد لقاءات مع قياداتها لتعزيز التعاون في الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وتقديم الرعاية المتكاملة وفق المعايير العالمية.

كما تضمنت زيارته لشركة سيمنز هيلثنيرز لقاءات مع عدد من قياداتها، مشيدًا بمستوى الشركة الرائد في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والنقل والصناعة، ومؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة من خبراتها في تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الوزير أهمية التعاون البحثي والأكاديمي وتأهيل الكوادر البشرية بالمشروع بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وثمّن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان التعاون مع الجانب الألماني في مجال الرعاية الصحية، مشيدًا بتجارب التعاون السابقة مع شركة سيمنز هيلثنيرز. كما أكد أهمية التعاون في مجال التدريب من خلال إنشاء مركز تدريب للشركة في مصر.

منظومة مستشفيات جامعة القاهرة

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن تقدير جامعة القاهرة لهذه الشراكة مع شركة سيمنز هيلثنيرز، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل للمشروع بما يعكس تاريخها العريق في تقديم خدمات علاج الأورام للمصريين ودول المنطقة وشدد على أهمية نجاح مشروع 500 500، الذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة مستشفيات جامعة القاهرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمستشفى وأحدث التطورات المتعلقة بتجهيزاته.

وشارك في الاجتماع الدكتور عمر شريف عمر، أمين مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، والعميد مهندس أحمد صلاح، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد عبد المعطي، مدير المعهد القومي للأورام، والدكتورة داليا قدري، مدير عام المستشفيات بالمعهد.

كما حضر من جانب شركة سيمنز هيلثنيرز المهندس عمرو قنديل، رئيس الشركة بمصر، وضياء الشناوي، رئيس قطاع المبيعات والشؤون الحكومية بالشركة، والسيد خالد إسماعيل، مدير مبيعات الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا