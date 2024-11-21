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إتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية.. الرابط وموعد التظلمات - أخبار كلمتك

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إتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية.. الرابط وموعد التظلمات - أخبار كلمتك

إتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية.. الرابط وموعد التظلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - مسابقة معلم مساعد.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الخميس، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة وظائف معلم مساعد

وأتاح جهاز التنظيم والإدارة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية، على موقع بوابة الوظائف الحكومية (اضغط هنا).

بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تظلمات مسابقة معلم مساعد

ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلم على نتيجة المتقدمين لمسابقة معلم مساعد لغة عربية، بدءًا من غدًا الجمعة الموافق 22 نوفمبر ولمدة أسبوعين.

نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد مادة

الجدير بالذكر، أن «التنظيم والإدارة» أتاح الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف «معلم مساعد مادة» للصفوف الابتدائية (الرابع - الخامس - السادس) للمواد الآتية: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الاّلي)، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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