إتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية.. الرابط وموعد التظلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - مسابقة معلم مساعد.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الخميس، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة وظائف معلم مساعد

وأتاح جهاز التنظيم والإدارة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية، على موقع بوابة الوظائف الحكومية (اضغط هنا).

تظلمات مسابقة معلم مساعد

ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلم على نتيجة المتقدمين لمسابقة معلم مساعد لغة عربية، بدءًا من غدًا الجمعة الموافق 22 نوفمبر ولمدة أسبوعين.

نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد مادة

الجدير بالذكر، أن «التنظيم والإدارة» أتاح الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف «معلم مساعد مادة» للصفوف الابتدائية (الرابع - الخامس - السادس) للمواد الآتية: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الاّلي)، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.