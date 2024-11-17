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الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في ندوة بالمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

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الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في ندوة بالمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في ندوة بالمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:13 مساءً -  يستعد المركز القومي للبحوث لاستضافة ندوة دولية حول أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في مجال الصحة، وذلك بالتعاون مع اليابان والجمعية اليابانية لتطوير العلوم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز، وتنظيم الدكتورة ولاء سعد حنفي، وستناقش الندوة التطبيقات الواعدة لهذه التقنيات الثورية في مجالات الصحة والصيدلة وغيرها.

خبراء عالميون يشاركون في الحدث

ويشهد الحدث مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي وجراحات الروبوت من اليابان، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين من معهدي البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية والصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وكيفية الاستفادة منهما في تحسين الرعاية الصحية وتطوير الأدوية، كما تسعى الندوة إلى تعزيز التعاون البحثي بين مصر واليابان في هذا المجال الحيوي.

نبذة عن المركز القومي للبحوث

ويعتبر المركز القومي للبحوث أحد أهم المؤسسات البحثية في مصر، ويساهم بشكل كبير في تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلاد. وتأتي هذه الندوة تأكيدًا على دور المركز في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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