وزير البترول يستقبل السفير الكندي لبحث التعاون في مجال التعدين بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:28 مساءً - استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير الكندى بالقاهرة أولريك شانون والذي تسلم مهام عمله مؤخرًا والوفد المرافق له حيث تم بحث آخر تطورات جهود تحديث منظومة التعدين فى مصر وأنشطة الشركات الكندية العاملة فى مصر فى مجالات البترول والغاز والتعدين.

كما بحث الوزير سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات العمل البترولى والتعديني، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الكندية الراغبة في الاستثمار في مجالي البترول والتعدين فى مصر.

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