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"معلومات الوزراء" يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:08 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2024).

حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين

61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2024. 


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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