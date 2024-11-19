اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:37 مساءً - كرم عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام لاتحاد شركات الطيران الافريقية AFRAA الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية

جاء ذلك في ختام فعاليات الجمعية العمومية الـ ٥٦ لاتحاد شركات الطيران الافريقية والذي أقيم بالقاهرة في الفترة ١٧ وحتي ١٩ نوفمبر الحالي تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة مصر للطيران.

ووجه السكرتير العام لاتحاد شركات الطيران الافريقية الشكر للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية علي ما قدمته من دعم لاقامة تلك الاجتماعات بالقاهرة كونها احد الرعاة الرئيسين للاجتماع.



وصرح المهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن الشركة القابضة علي وعي كامل بأهمية التكامل بين شركات الطيران والمطارات حيث تستفيد شركات الطيران بالمزايا التشغيلية والاستراتيجية التي يوفرها لها المطار واكد عرب علي دعم كلا من المطارات وشركات الطيران الافريقية لدمج الدول الافريقية في شبكة الطيران العالمية.



أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن صناعة الطيران مرت بالعديد من التحديات التي خلال السنوات الأخيرة - سواء بسبب التحولات الاقتصادية العالمية، أو تأثير الوباء، أو ارتفاع تكاليف الوقود واستطعنا كشركات إفريقية الصمود ومع ذلك، فقد وفرت لنا هذه التحديات أيضًا فرصًا فريدة للابتكار والتعاون والنمو، ومع ذلك، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي تجلب تحديات جديدة، وأضاف أن تكاليف التشغيل المتزايدة وانقطاعات سلسلة التوريد تضغط بشكل كبير علي تكلفة التشغيل.

أسعار التذاكر والشحن يفرض تحديات طويلة على الطيران

بالإضافة إلى ذلك، تظل الاستدامة البيئية هي مصدر القلق الذي سيقع على تكاليف تشغيل شركات الطيران، مما يؤثر في أسعار التذاكر وأسعار الشحن ويفرض تحديات طويلة الأجل على صناعتنا.

وتابع زكريا أن ما يميز القارة الأفريقية عن الأسواق الناشئة الأخرى هى الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا، وثقافاتها المتنوعة ومناظرها الطبيعية الشاسعة، مما يجعلها فرصة فريدة لربط الناس وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الطيران.

وأضاف أننا في مصر ندرك أن الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي حيث تم ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتحديث المطارات وتوسيع أنظمة إدارة الحركة الجوية، كما شهد مطار القاهرة الدولي فى عام 2023 زيادة بنسبة 31٪ في حركة الركاب، مما يعكس الطلب المتزايد على السفر الجوي في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا