حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بسوق البطران وشارع زغلول بالهرم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - شهد حي الهرم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين المظهر الحضاري للحي وتيسير حركة المرور والمواطنين.

ترأس الحملة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وقادها محمد جمال، نائب رئيس الحي لقطاع الجنوبي، وذلك بالتعاون مع قوات شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد نعمان، مدير مكتب شرطة مرافق الهرم، وعمرو صبحي، مدير إشغالات القطاع الجنوبي.

أهداف الحملة

تهدف هذه الحملة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها: إزالة كافة أنواع الإشغالات العشوائية التي تعيق حركة المرور والمواطنين، تحسين المظهر العام للحي والقضاء على العشوائيات، توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



نتائج حملة حي الهرم

وأسفرت الحملة عن إزالة كميات كبيرة من الإشغالات، وإعادة الانضباط إلى شارع زغلول وسوق البطران، وتيسير حركة المرور، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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