بعد قليل، رئيس الوزراء يحضر الاحتفال السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، في فعاليات الاحتفال السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، الذي تنظمه هيئة الطاقة النووية، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

يحضر الاحتفال عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة النووية.

ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الطاقة النووية، واستعراض الخطط المستقبلية لتعزيز دور الطاقة النووية في تلبية احتياجات التنمية المستدامة.

كما يتضمن جدول أعمال الاحتفال عددًا من الفعاليات، تشمل كلمات رئيسية وجلسات نقاشية حول أحدث المستجدات في التكنولوجيا النووية، فضلًا عن تكريم المتميزين في هذا القطاع.

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