ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 01:06 مساءً - شهدت أسعار الذهب، حالة من الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28-11-2024، بقيمة 15 جنيها، مقارنة ببداية التعاملات في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وتنشر كلمتك أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث داخل أسواق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4211 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3685 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3158 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 29480 جنيهًا.

أسعار الذهب في البورصة

واصل الدولار القوي الضغط على أسعار الذهب في ظل توقعات متزايدة بأن يضطر المستثمرون للتخلي عن ملاذهم الآمن التقليدي، حيث تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن البنك الفيدرالي قد يغير مساره بشأن السياسة النقدية ويتبع نهجا أكثر حذرا بشأن تخفيضات الفائدة، مما يزيد من الضغوط على أسعار الذهب.

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تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأونصة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.

وقف إطلاق النار فى لبنان

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.

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