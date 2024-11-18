ضمن برنامج «اعرف بلدك».. موعد انطلاق أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:41 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء أولى رحلات قطار الشباب، مساء الجمعة المقبل، ضمن برنامج اعرف بلدك لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت الهيئة- في بيان، اليوم الاثنين- أن رحلات قطار الشباب ستستمر حتى 27 فبراير المقبل، وستعمل بمعدل قطارين أسبوعياً في الاتجاهين، بحيث ينطلق قطار من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع في رحلة الذهاب، على أن يعود من أسوان يوم الخميس في رحلة العودة خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة، من بينها عربة بوفيه، بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالي عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبا، على أن يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5:00 مساء ويعود من أسوان مساء الخميس الساعة 8:00 مساء أسبوعياً، ويقف بمحطات: (صعيد مصر- الجيزة- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان).