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ضمن برنامج «اعرف بلدك».. موعد انطلاق أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

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ضمن برنامج «اعرف بلدك».. موعد انطلاق أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

ضمن برنامج «اعرف بلدك».. موعد انطلاق أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:41 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء أولى رحلات قطار الشباب، مساء الجمعة المقبل، ضمن برنامج اعرف بلدك لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت الهيئة- في بيان، اليوم الاثنين- أن رحلات قطار الشباب ستستمر حتى 27 فبراير المقبل، وستعمل بمعدل قطارين أسبوعياً في الاتجاهين، بحيث ينطلق قطار من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع في رحلة الذهاب، على أن يعود من أسوان يوم الخميس في رحلة العودة خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة، من بينها عربة بوفيه، بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالي عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبا، على أن يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5:00 مساء ويعود من أسوان مساء الخميس الساعة 8:00 مساء أسبوعياً، ويقف بمحطات: (صعيد مصر- الجيزة- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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