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الأعلى للجامعات يوضح نظام ومواصفات أسئلة امتحانات الميدترم - أخبار كلمتك

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الأعلى للجامعات يوضح نظام ومواصفات أسئلة امتحانات الميدترم - أخبار كلمتك

الأعلى للجامعات يوضح نظام ومواصفات أسئلة امتحانات الميدترم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - قال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات،  إن اسئلة الامتحانات لن تكون مقتصرة على  نظام أسئلة الاختيار من متعدد البابل شيت في الامتحانات، مضيفا أن  نظام البابل شيت لن يكون التقييم الوحيد على مستوى المقررات التخصصية بكليات الجامعات المصرية،  وأن امتحانات الميد ترم ستكون بابل شيت وإلىكتروني ووفق لنظام كل كلية. 

العام الدراسي الجديد بالجامعات

وانطلق العام الدراسي الجديد بالجامعات 2024/2025، والذي بدأ السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025.

 امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

 

وتبدأ  امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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