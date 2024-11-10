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صابرين جابر عبدالجليل رئيسًا لجامعة الأقصر "بروفايل" - أخبار كلمتك

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صابرين جابر عبدالجليل رئيسًا لجامعة الأقصر "بروفايل" - أخبار كلمتك

صابرين جابر عبدالجليل رئيسًا لجامعة الأقصر "بروفايل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية وكان من بين التعيينات الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيسًا لجامعة الأقصر.

وشغلت الدكتورة صابرين منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر كما شغلت منصب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر منذ عام 2019  وحتى الآن، ومنصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة الأقصر من عام 2019 وحتى عام 2022 وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى فرع الأقصر منذ عام 2017 وحتى عام 2019.


وعملت  كأستاذ  بقسم الدراسات السياحية بالكلية، أستاذ دكتور فى الإدارة السياحية لعام 2015، وأستاذ زائر بكلية إدارة السياحة والفنادق بجامعة ساوث كارولينا  بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدرس زائر بكلية الإدارة جامعة ويلز لبريطانيا.

 وحصلت على دكتوراه الفلسفة فى الدراسات السياحية تسويق سياحى بجامعة حلوان عام 2004، وماجستير الدراسات السياحية  جامعة حلوان عام 2002، وبكالوريوس السياحة جامعة حلوان عام 1997.


وتشغل الدكتورة صابرين منصب مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر منذ عام 2021 حتى الآن.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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