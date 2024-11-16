رئيس جمهورية أذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - تقدم الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بخالص التعازي والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وأعرب الرئيس الأذربيجاني، عن صادق تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بكازاخستان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من، مولين أشيمباييف، رئيس الأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بكازاخستان، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول.

وأعرب أشيمباييف في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، مؤكدًا تضامنه معهم في هذا المصاب الأليم. داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يمنح أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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