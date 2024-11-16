مجدى البدوي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تأكيد على اهتمام الدولة بالصناعة المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، هو شيء أشبه بالمستحيل وتأكيد على أن الدولة المصرية تتحدى كل الصعاب لإعادة الحياة إلى الصناعة المصرية من جديد والاستغناء عن الاستيراد الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات سنوياً.

وأشاد البدوي، في تصريح له اليوم السبت، بخطة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتي أعلن عنها مؤخرًا وكان من أهم ركائزها تشغيل المصانع المغلقة وعدم غلق أي منشأة صناعية إلى بعد الرجوع إليه شخصياً.

وشدد البدوي، على أن إعادة الاهتمام بالصناعة الوطنية خلال المرحلة القادمة سيساهم بشكل كبير في تدعيم الاقتصاد وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطن المصري.