السياحة تكشف حقيقة ضبط 18 شركة بتهمة النصب على المواطنين في رحلات حج وعمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:46 مساءً - أعلنت غرفة شركات السياحة، حقيقة الأخبار المتداولة عن القبض على 18 من أصحاب شركات السياحة بتهمة النصب والاحتيال باسم تفويج رحلات الحج والعمرة.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أن البيان لم يذكر على الإطلاق أي وصف للمتهمين بأنهم أصحاب شركات سياحة، كما لم يشر البيان من قريب أو بعيد إلى وجود شركات سياحة مرخصة بين الكيانات التي تم ضبطها، إنما جاء البيان لرصد جهود أجهزة الداخلية المشكورة لمكافحة الكيانات غير الشرعية.

ضبط الكيانات غير الشرعية العاملة في مجالي الحج والعمرة

وتوجه غرفة شركات السياحة الشكر إلى الجهات الأمنية لجهودها لمكافحة عمل الكيانات غير المرخصة بمجال السياحة، حيث إنه وطبقا لبيان وزارة الداخلية تمكنت تلك الجهات من ضبط المسؤولين على إدارة شركات غير مرخصة وكيانات غير شرعية تمارس بدون وجه حق عدد من الأنشطة السياحية ومن بينها الحج والعمرة وحجز الطيران وغيرها.

وأكدت الغرفة أن وقوع بعض وسائل الإعلام في خطأ وصف المتهمين بانهم أصحاب شركات سياحة أو أن الكيانات التي تم ضبطها شركات سياحية مرخصة على غير الحقيقة يثير البلبلة ويسيء إلى عموم شركات السياحة المرخصة التي تمارس عملها بكافة الأنشطة السياحية بانضباط شديد وطبقا للقانون ولضوابط صارمة وشروط محددة وتحت رقابة مشددة من وزارة السياحة والآثار، وأهابت الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بمصالح المواطنين.

مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية والغير مرخصة في الأنشطة السياحية

وعلى جانب آخر فإن غرفة شركات السياحة تؤكد أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع جهات عديدة في الدولة لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة في الأنشطة السياحية، حفاظا على سمعة مصر السياحية وحقوق المواطنين، كما أن هناك جهدا كبيرا تقوم به الغرفة لرصد أي أنشطة لكيانات غير شرعية بمجال السياحة، وتقوم على الفور بإخطار كافة الجهات المسؤولة لملاحقة تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها حماية لمصالح أعضائها من شركات السياحة وكذلك حقوق المواطنين وصالح الاقتصاد القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.