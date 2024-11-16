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محافظ الجيزة: تعيينات جديدة لقيادات محلية - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: تعيينات جديدة لقيادات محلية - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تعيينات جديدة لقيادات محلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:22 مساءً -  أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف كل من يسن سيد يسن علي، قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومعاوية أحمد حسن طلب نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف. 
 

قرارات محافظ الجيزة

كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف أحمد محمد سيد البردوني مدير الإدارات الهندسية بحي الطالبية ومحمود فرج عباس مدير الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف. 
 

جاء قرار محافظ الجيزة في إطار خطة التدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة في العمل المحلي بما يحقق تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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