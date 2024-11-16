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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:15
 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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