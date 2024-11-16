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التعليم العالى: الاستشعار من البُعد يبحث تعزيز التعاون مع سفير أستراليا - أخبار كلمتك

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التعليم العالى: الاستشعار من البُعد يبحث تعزيز التعاون مع سفير أستراليا - أخبار كلمتك

التعليم العالى: الاستشعار من البُعد يبحث تعزيز التعاون مع سفير أستراليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات البحثية ومختلف الجهات الدولية في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك؛ لتبادل الخبرات والأفكار لتحقيق الاستفادة المشتركة بين الجانبين.

تعزيز التعاون بين الهيئات البحثية ومختلف الجهات

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وأكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك، وذلك بمقر الهيئة.

وناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون في النظام الذي قامت دولة أستراليا ببناءه ويسمى إفريقيا الرقمية ( Digital Earth Africa)، والذي يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية على مستوى القارة؛ لتقديم بعض النماذج وبعض المعلومات حول العديد من القطاعات بشكل إقليمي.

الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء

كما تناول اللقاء بحث كيفية مشاركة الهيئة في تطوير النظام وجعل البيانات أكثر دقة والخدمات أكثر ملائمة للمُستخدمين المُستفدين.

واتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون وتبادل المعلومات والخبرات حول هذا الشأن، وعقد لقاء فني آخر يتم من خلاله التنسيق بين الجانبين؛ لتبادل الأفكار والرؤى وتحقيق الاستفادة من النظام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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