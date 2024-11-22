وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:10 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية، وفي مقدمتها الكونغو الديمقراطية، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون الإقليمي بين مصر ودول القارة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية اليوم، الجمعة، مع لويس ياتوم Louis Watum وزير الصناعة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن زيارته الرسمية إلى كينشاسا.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدا أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تبادل الخبرات وإمكانية إقامة مصانع مصرية في الكونغو الديمقراطية لتوطين صناعة عدد من المنتجات المصرية خاصة في مجالات الأدوية والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.

وشدد وزير الخارجية على استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجالات الصناعة وريادة الأعمال.

كما استعرض الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول للسوق الكونغولية.

ووجه الوزير عبد العاطي الدعوة للوزير الكونغولي لزيارة مصر في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القاهرة.

من جانبه، أشاد الوزير الكونغولي بدور مصر الرائد في دعم التنمية بالقارة الإفريقية، معرباً عن تطلعه لتوسيع الشراكة مع مصر، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية والزراعية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.