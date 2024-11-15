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انطلاق الفوج الثاني لمهرجان الإسماعيلية لطلاب المدن الجامعية بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

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انطلاق الفوج الثاني لمهرجان الإسماعيلية لطلاب المدن الجامعية بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

انطلاق الفوج الثاني لمهرجان الإسماعيلية لطلاب المدن الجامعية بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:44 مساءً - انطلق الفوج الثاني لمهرجان الإسماعيلية لطلاب المدن الجامعية لجامعة عين شمس بتوجيهات من محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ومن تنظيم قطاع التعليم والطلاب، وبمشاركة كورال أون أحد كورالات جامعة عين شمس المتميزة. 

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتقديم أنشطة متميزة للطلاب، وتعريف طلابها بالمعالم السياحية والهوية المصرية ومعرفة أجمل الأماكن في مختلف المحافظات لزيارة "كنوز مصر" السياحية.

انطلاق الفوج الثاني لمهرجان الإسماعيلية لطلاب المدن الجامعية جامعة عين شمس


يأتي انطلاق الفوج الثاني تنفيذًا لتكليف محمد ضياء زين العابدين لقطاع التعليم والطلاب بعمل رحلات ترفيهية لطلاب المدن الجامعية طلبة وطالبات والفروع الخارجية والطلاب ذوي الهمم والمكفوفين  وانطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم الدعم لكافة الطلاب على اختلاف مراحلهم التعليمية وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية حيث انطلق الفوج الأول يوم الجمعة الماضي بعدد طلاب فاق الـ (١٠٠٠) طالب وطالبه. 

 استمتع الطلاب بجمال المناظر الطبيعية وسحر قناة السويس. وتضمن برنامج الرحلة قضاء وقت ممتع مع كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر الذي قدم عددا من الأغنيات لمدة ناهزت الساعتين وسط تفاعل كبير من الحضور ورغبة من الطلاب في استمرار الكورال لاطول فتره ممكنه بتنسيق من إدارة النشاط الفني

وتأتي هذه الأنشطة الترفيهية من ضمن الأنشطة التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب بقيادة إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وبحضور لفيف من إشراف المدن الجامعية وذلك للترفيه عن الطلاب  وتعريفهم على المناطق المختلفة وتعزيز أواصر الصلة بينهم، فضلًا عن تشجيع النشاط البدني والاستمتاع بالطبيعة والتفاعل بإيجابية مع المجتمع المحيط والتي تحظى بتفاعل كبير من الطلاب.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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