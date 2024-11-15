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النائبة حياة خطاب: مصر تواجه حرب الشائعات للتشكيك في إنجازات الدولة المصرية - أخبار كلمتك

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النائبة حياة خطاب: مصر تواجه حرب الشائعات للتشكيك في إنجازات الدولة المصرية - أخبار كلمتك

النائبة حياة خطاب: مصر تواجه حرب الشائعات للتشكيك في إنجازات الدولة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تواجه حربًا جديدة من خلال إطلاق عدد من الشائعات للنيل من الدولة المصرية وزعزعة استقرارها، مؤكدة أن هذه الحرب بائسة ولن تنال من عزيمتنا، وانتمائنا، وحبنا لوطننا.

وأضافت خطاب، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن هناك قلة من الداخل والخارج تبث شائعات بهدف التشكيك في إنجازات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن القيادة المصرية واعية تمامًا لهذه التحركات التي تهدف إلى تصدير حالة من الإحباط في نفوس المصريين.

وأضافت خطاب قائلة: "كل هذه المحاولات فاشلة، لأن المصريين مطلعون جيدًا على كافة الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأشارت خطاب، إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، و أن هذه التحديات بدأت مع تفشي فيروس كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولًا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب الإقليمية، إلا أن مصر تظل قوية وصامدة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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