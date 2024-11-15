درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:06 مساءً - حالة الطقس غدا السبت.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 16 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا السبت 16 نوفمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

وحذرت «الأرصاد»، من سقوط أمطار متوسطة، على مناطق من (مطروح)، تمتد خفيفة إلى مناطق من (الإسكندرية) على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

ونوهت بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت 16 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه حالته ستكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت 16 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا السبت 16 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 26 17 العاصمة الإدارية 27 16 6 أكتوبر 27 16 بنها 26 17 دمنهور 25 16 وادي النطرون 26 16 كفر الشيخ 25 15 المنصورة 26 16 الزقازيق 26 17 شبين الكوم 25 16 طنطا 25 16 دمياط 26 20 بورسعيد 26 21 الإسماعيلية 26 16 السويس 26 17 العريش 25 13 رفح 25 14 رأس سدر 27 15 نخل 23 09 كاترين 18 07 الطور 26 17 طابا 23 16 شرم الشيخ 27 21 الإسكندرية 26 15 العلمين 25 15 مطروح 25 14 السلوم 24 14 سيوة 25 13 رأس غارب 26 18 الغردقة 27 19 سفاجا 27 18 مرسى علم 27 19 شلاتين 29 21 حلايب 27 22 أبو رماد 29 21 رأس حدربة 28 21 الفيوم 26 15 بني سويف 26 14 المنيا 26 14 أسيوط 27 13 سوهاج 27 14 قنا 29 15 الأقصر 29 15 أسوان 30 16 الوادي الجديد 28 15 أبو سمبل 30 16