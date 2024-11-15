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COP29 وبنك التنمية الآسيوي يناقشان التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون (صور) - أخبار كلمتك

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COP29 وبنك التنمية الآسيوي يناقشان التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون (صور) - أخبار كلمتك

COP29 وبنك التنمية الآسيوي يناقشان التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:15 صباحاً -  اجتمعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 وبنك التنمية الآسيوي، مع مجموعة من أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لمناقشة سبل تحفيز الاستثمارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وقد ركز الاجتماع على أهمية ضمان أن يكون هذا التحول شاملًا وعادلًا، بحيث لا يتم استبعاد أي فئة من المجتمع، ولا يتسبب في زيادة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

 

أبرز النقاط التي تم تناولها في الاجتماع

وأكد المشاركون على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
 

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كما تم تأكيد ضرورة توفير الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية لمساعدتها على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وذلك من خلال آليات التمويل المناخي.

و شدد المشاركون على أهمية أن يكون التحول نحو الاقتصاد الأخضر مصحوبًا بخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والكفاءة الطاقوية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان نجاح عملية التحول.
 

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث يتزايد الاهتمام العالمي بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون لمواجهة تحديات تغير المناخ. وهو يؤكد على أهمية التعاون الدولي والجهود المشتركة لتحقيق هذا الهدف.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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