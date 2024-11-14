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الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية - أخبار كلمتك

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الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية - أخبار كلمتك

الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول متين غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

علاقات الشراكة والتعاون الثنائي

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة
بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير التركي والملحق العسكرى التركى بالقاهرة.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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