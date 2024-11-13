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معلومات الوزراء يبرز تصريحات مدبولي في مؤتمر المناخ COP29 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يبرز تصريحات مدبولي في مؤتمر المناخ COP29 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يبرز تصريحات مدبولي في مؤتمر المناخ COP29 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:37 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا لأبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان.

كلمة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات، في مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان جاءت كالتالي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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