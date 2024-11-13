أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 02:14 م 11/13/2024 2:14:25 PM

كشف الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية وأمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عن تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة من سكني لإداري.

أزمة التصالح في العيادات الخاصة من سكني لإداري

وأكد متابعة اتحاد المهن الطبية للأزمة وهناك تنسيق دائم بين نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان لحل الأزمة، وتم عقد لقاء مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، كما تم التواصل مع عدد أعضاء مجلس من النواب، لتقديم طلبات إحاطة في المجلس، علاوة على تقديم الدفوع القانونية التي تثبت مخالفة قرارات الوزارة لقانون المنشآت الطبية.

تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية

وأضاف أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه جاري التواصل مع المجلس لمناقشة الطلبات والوصول لحل سريع في تلك المشكلة منعًا لتضرر أعضاء النقابتين من غلق العيادات الخاصة، لاسيما وأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وتخدم عدد كبير من المرضى في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار أمين عام اتحاد المهن الطبية، إلى أن النقابتين لا يألوا جهدا في متابعة الأزمة حيث تم إعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقًا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، والتأكيد على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، كما جرت مخاطبة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

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