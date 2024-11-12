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محافظ الجيزة: تخصيص 20 فدانًا لإنشاء مجزر آلي بطريق الواحات - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: تخصيص 20 فدانًا لإنشاء مجزر آلي بطريق الواحات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تخصيص 20 فدانًا لإنشاء مجزر آلي بطريق الواحات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:20 صباحاً -  كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في بشرى سارة للمواطنين عن سعي المحافظة نحو استبدال المجازر الحكومية اليدوية الكائنة داخل الكتلة السكنية بأخرى آلية ذات المواصفات التكنولوجية والوسائل الحديثة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للقضاء على المشكلات البيئية الناجمة عنها والأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية. 
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم التنسيق مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  وتمت الموافقة علي تخصيص ٢٠ فدان بطريق الواحات نطاق مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مجزر آلي حديث يكون بديلًا عن مجازر المنيب بجنوب الجيزة والوراق وناهيا وكرداسة. 
 

ولفت إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس خلال الأيام المقبلة لبدء عملية التنفيذ في إطار خطة الدولة للتشجيع علي ثقافة الذبح داخل المجازر وتجريم أعمال الذبح بالشوارع والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية يتم الكشف عليها من خلال الأطباء البيطريين.
 

وأوضح محافظ الجيزة ان المشروع يأتي اتساقا مع خطة وزارة التنمية المحلية في تطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة موجها الشكر للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية علي الدعم الدائم والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقًا من رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ 
 

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارة الإسكان في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين مؤكدًا أنه روعي في اختيار موقع المجزر الآلي الجديد هي سهولة الوصول اليه سواء لقطاع المراكز والأحياء خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة الطرق بالمحافظة وكذا تحقيق الاشتراطات البيئية بعيدًا عن الكتلة السكنية. 
 

وأشار محافظ الجيزة أنه سيتم الاستفادة من مواقع المجازر التي سيتم إخلاؤها بجنوب الجيزة والوراق وكرداسة في إنشاء منشآت خدمية للمواطنين " شهر عقاري، مدارس، سوق حضاري " وغيرها من المشروعات وفقًا للاحتياجات المرصودة بكل قطاع وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي المناطق المذكورة كما يخدم خمسة مدن جديدة في النطاق الإداري لمحافظة الجيزة " أكتوبر – الشيخ زايد – أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر  – سفنكس ".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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