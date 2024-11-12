عضو هيئة تدريس: 5 آلاف دولار رسوم الإعارة 10 سنوات أفضل من الأعباء الإضافيّة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - أكد أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أن رفع قيمة التجديد لمن فوق الـ 10 سنوات إعارة بالخارج إلي 5000 دولار، شيء ليس بالكبير.

وأضاف أنه بما أن مدة الإعارة ستتجاوز الـ١٠ سنوات، فإن تلك المدة الكبيرة مبالغ فيها حتى لو بيحضر ماجستير ودكتوراه معًا، فبالتالي يكون تقديم الخدمة في هذه الحالة وارد تكون ٥ آلاف دولار في مقابل تقديم خدمة إلكترونية للمعار بدلا من تغريمه أعباء النزول بنفسه للتجديد.

رفع قيمة التجديد فوق الـ 10 سنوات إعارة بالخارج إلى 5000 دولار

وأثار منشور المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس، والذي يقضي برفع قيمة التجديد لمن فوق الـ 10 سنوات إعارة بالخارج إلى 5000 دولار، وإنشاء منصة للعاملين بالخارج، غضب المعارين بالخارج.

وجاء في نص المنشور أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ متابعة اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بشأن مناقشة موضوع إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

واستعرض المجلس الموضوع في ضوء ما أوضحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٦) المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲٠٢٤/١٠/٢٣ بالنسبة لوضع تصور نهائي فيما يخص مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ما يلي:

يتولى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافاة المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء - خلال شهر كحد أقصى - ببيان بأسماء أعضاء هيئة التدريس المطلوب مد إعاراتهم لمن تجاوز العشر سنوات محدد به التخصص والقسم ومرفق به تصديق مجلس القسم والكلية والجامعة بالموافقة على من الإعارة مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل، تمهيدًا لاستصدار القرار اللازم في هذا الشأن بناء على موافقة مجلس القسم والكلية والجامعة.

وقيام أعضاء هيئة التدريس الذين تمت الموافقة على مد إعارتهم لمن تجاوز العشر سنوات بالسير في بدء التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا الشأن.

الموافقة على إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية بالوزارة تختص بتلقي طلبات الإعارات والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفحص الطلبات واستيفاء إجراءات العرض على المجالس المختصة واستخراج القرارات من السلطة المختصة بحسب الأحوال بمراعاة ما ورد في البند السابق لحين إنشاء البوابة الإلكترونية وذلك نظير مقابل الخدمة المميزة الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يجاوز ) ما بين ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ دولار أمريكي ) للمد من ٦-١٠ و٥٠٠٠٣٠٠- دولار أمريكي للمد لمن يتجاوز الـ ١٠ سنوات.

وقرر المجلس ما يلي:

1- التأكيد على رؤساء الجامعات بسرعة تقديم قائمة نهائية بكافة بيانات أعضاء هيئة التدريس المعارين خارج الجامعة وموافقات الجامعة على إعارتهم.

وضع ضوابط السفر عضو هيئة التدريس كمرافق للزوج للزوجة سرعة الانتهاء من المنصة الالكترونية المختصة بهذا الشأن، وتكليف شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية والتحول الرقمي بعرض المنصة في الجلسة القادمة.

استمرار اللجنة المشكلة برئاسة منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف في عملها لتقديم تقرير متكامل يعرض في الجلسة القادمة.

من جانبه لم يعلق المجلس الأعلى للجامعات عن المنشور ولم يتم مناقشة الموضوع المقترح في اجتماع المجلس الأخير.

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