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وزيرة التضامن ونظيرتها القطرية تتفقدان معرض ديارنا - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن ونظيرتها القطرية تتفقدان معرض ديارنا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن ونظيرتها القطرية تتفقدان معرض ديارنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - اصطحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، في جولة تفقدية لمعرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

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واطلعت الدكتورة مايا مرسي ومريم بنت علي بن ناصر المسند  على المنتجات الحرفية المتنوعة المعروضة داخل المعرض، والتي تتنوع  بين "خيامية، ونحاس، وفضة، وتطريز على القماش، وجلود مطعمة بالنحاس، وصدف".

وأشادت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر بجودة المنتجات المعروضة للأسر المنتجة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الوزارتين  في هذا المجال بما يعود بالفائدة على الجميع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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