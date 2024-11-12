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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:14 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارًا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس، مائل للبرودة ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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