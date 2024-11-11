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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالرياض - أخبار كلمتك

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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالرياض - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:04 مساءً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض

وشارك الرئيس السيسي في  فعاليات القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف اطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفًا عربيًا إسلاميًا موحدًا في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.

وهدفت القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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