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مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات شركة فلاي أديل القادمة من جدة - أخبار كلمتك

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مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات شركة فلاي أديل القادمة من جدة - أخبار كلمتك

مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات شركة فلاي أديل القادمة من جدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:51 مساءً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 04:42 م 11/11/2024 4:42:06 PM

إستقبال أولي رحلات
إستقبال أولي رحلات فلاي اديل بمطار سوهاج

استقبل مطار سوهاج الدولي أولى رحلات شركة فلاي أديل القادمة من جدة بالسعودية وعلى متنها 172 راكبا.

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استقبال أولى رحلات شركة فلاي أديل بمطار سوهاج

ويأتي هذا التشغيل تماشيًا مع مخططات الدولة المصرية لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي، لاسيما في ضوء ما تزخر به المحافظة من كنوز أثرية ومقومات سياحية لا مثيل لها تمثل العصور التاريخية المختلفة تتطلب استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق الرواج السياحى.

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وكان في استقبال الطائرة الطيار أبو بكر أحمد سليمان مدير المطار، ومن المقرر أن تقوم الشركة بتشغيل رحلتين أسبوعيًا وفقًا لجدول التشغيل المحدد سلفًا، هذا وقد تم استقبال الطائرة وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للركاب بحفاوة من فريق العلاقات العامة بالمطار وتوزيع الهدايا، وإنهاء إجراءات وصولهم في وقت قياسي متمنين رؤيتهم مرات متكررة بمطار سوهاج.

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سياسة وزارة الطيران لجذب الرحلات الجوية

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى محافظات الوجه القبلي، بما يحقق انتعاشه ملحوظة في الاقتصاد القومي وبما يخدم أبناء الصعيد لقضاء إجازاتهم السنوية وسط ذويهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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