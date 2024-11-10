المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مديرة تعليم العجوزة تتفقد انتظام الدراسة بمدرسة اللواء الرسمية لغات (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مديرة تعليم العجوزة تتفقد انتظام الدراسة بمدرسة اللواء الرسمية لغات (صور) - أخبار كلمتك

مديرة تعليم العجوزة تتفقد انتظام الدراسة بمدرسة اللواء الرسمية لغات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:55 مساءً - قامت الدكتورة حنان موسى، مدير عام إدارة العجوزة التعليمية، بجولة تفقدية لمدرسة اللواء الرسمية لغات، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة بالفترة المسائية.

ورافقت مدير عام الإدارة خلال هذه الزيارة مدير المتابعة ومديري المراحل، حيث قامت بجولة تفقدية شملت الفصول الدراسية للقسمين الإعدادي والثانوي. 

وقد ركزت الزيارة على التأكد من انتظام حضور الطلاب، وتفعيل جميع الحصص الدراسية، ومطابقة قوائم الفصول بكشوف السلوك، والالتزام بالكثافات المحددة في الفصول. كما قامت بفحص دفاتر تحضير المعلمين وكراسات التقييمات، والتأكد من تفعيل التقييمات بشكل دوري.

3d0cf9fd05.jpg
71ab93c9d9.jpg
a52eca55bf.jpg
22aff150b9.jpg
fca9e95023.jpg

وتحدثت الدكتورة حنان موسى مع الطلاب بشكل مباشر، واستمعت إلى آرائهم حول المناهج الدراسية ومدى تفاعلهم مع شرح المعلمين، وحثت الطلاب على الالتزام بالحضور والاستفادة من شرح المعلمين، مؤكدة على دور المعلم في توصيل المعلومة بشكل صحيح.

وفي ختام الزيارة، أكدت الدكتورة حنان موسى على ضرورة تواجد مديرة المدرسة حتى نهاية اليوم الدراسي، وأوصت بإزالة أي رواكد بالمدرسة، وتفعيل الإشراف على الأدوار وفناء المدرسة.

جاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة، وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق