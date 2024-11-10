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زراعة الجيزة تقدم نصائح لاختيار أسهل النباتات المنزلية - أخبار كلمتك

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زراعة الجيزة تقدم نصائح لاختيار أسهل النباتات المنزلية - أخبار كلمتك

زراعة الجيزة تقدم نصائح لاختيار أسهل النباتات المنزلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:29 مساءً - قدمت مديرية الزراعة بالجيزة نصائح لاختيار النباتات التي يمكن زراعتها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى وقت أو جهد كبيرين.

وأكدت المديرية أن العديد من الخضروات والأعشاب العطرية يمكن زراعتها بنجاح في المنزل، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكزبرة، حيث لا تتطلب هذه النباتات سوى القليل من الرعاية والاهتمام، ويمكن حصادها في وقت قصير نسبيًا.

وشجعت المديرية المواطنين على زراعة الطماطم والخيار، حيث يمكن زراعتهما في البالكونات المشمسة، وحصاد أول محصول خلال شهرين تقريبًا.

وأوضحت مديرية الزراعة بالجيزة أن هذه النباتات تساهم في توفير غذاء صحي وعضوي للأسرة، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية على المنزل.

ودعت مديرية الزراعة المواطنين للاستفادة من هذه النصائح والبدء في زراعة بعض النباتات في منازلهم، والاستمتاع بتجربة الزراعة المنزلية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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