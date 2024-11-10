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محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمستشفى بولاق الدكرور الجديد بتكلفة مليار جنيه (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمستشفى بولاق الدكرور الجديد بتكلفة مليار جنيه (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمستشفى بولاق الدكرور الجديد بتكلفة مليار جنيه (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شهدت اهتمامًا كبيرًا من خلال التطوير الشامل للمنظومة، بدءًا من الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف وحتى المستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة. 
 تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بنطاق حى بولاق الدكرور، وذلك للوقوف على حجم إنجاز تلك المشروعات ومعدلات التنفيذ. 
 

مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد

استهل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد والذي يعد أحد المشروعات الصحية الضخمة التي تنفذ على أرض المحافظة باعتمادات مالية تخطت المليار جنيه. 

 حيث اطمأن محافظ الجيزة على نسب إنجاز المشروع والتزام الشركة المنفذة بالجداول المحددة للانتهاء. 
 واستمع المحافظ لشرح من مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة عن أقسام المستشفى ومحتوياتهم ومكونات التطوير، مؤكدا على سرعة إدخال المشروع إلى الخدمة لرفع مستوى الخدمات الصحية نظرا لأهميتها في خدمة قطاع كبير من المواطنين بحي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة. 


كما شملت جولة محافظ الجيزة المطولة بحي بولاق الدكرور تفقد أعمال التطوير الجارية أسفل مسار محور الفريق كمال عامر، والتى تشمل رفع المخلفات وتسوية ورصف الطريق وإقامة عدد من المشروعات، من ضمنها مواقف سيارات وساحات انتظار ومنافذ بيع حضارية وأبنية جديدة لنقل عدد من المنشآت الخدمية بعد توسعة وتطوير الطريق.
 

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وأشار المحافظ إلى أن المشروع يساهم في إحداث نهضة شاملة بقطاع ترعة الزمر، وأسفل محور الفريق كمال عامر لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأهالي وتحسين مستوى معيشتهم.

إسراع وتيرة العمل وزيادة الاستفادة من المشروعات

وبحث المحافظ مع مديرى المديريات المعنية ومسؤلي الشركات المنفذة سبل إزالة المعوقات التى تواجه أعمال التطوير، موجها بسرعة التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لإسراع وتيرة العمل وزيادة الاستفادة من المشروعات ومحيطها وصنع قيمة مضافة لأهالى الحى.
 

وشدد المحافظ على رئيس حى بولاق الدكرور بمنع أية تعديات بمسار ومحيط الأعمال وسرعة نقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع جهات الإختصاص ورفع تجمعات المخلفات وناتج أعمال التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتعاون مع الشركات المنفذة ونقلها لموقع عمل رقم ١ والخاص بمشروع تحويل مخلفات الهدم وإنتاج بلاط الإنترلوك والبلدورات بأرض المطار بحي المنيرة الغربية.
 

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كما أكد المحافظ أثناء حديثه مع عدد من المواطنين خلال الجولة على أنه روعى خلال تنفيذ المشروعات تحقيق مصلحة المواطنين ويلبي متطلباتهم، ووجه ببحث عدد من المطالب التي تقدموا بها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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