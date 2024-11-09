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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:13 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائلًا للبرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارًا.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24:25

درجة الحرارة الصغرى: 17:16

 

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:25

درجة الحرارة الصغرى: 14:13

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29:31

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

 

تحذيرات هيئة الأرصاد للمواطنين

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار الأسبوع الجاري وجاءت كالتالى:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة غدا الأحد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. 

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

وتسقط  أمطار خفيفة إلى متوسطة  يوم الاثنين المقبل على مناطق متفرقة من  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. 

وتنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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