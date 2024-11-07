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في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

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في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:16 صباحاً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 7 - 11 - 2024، مؤكدة أن طقس اليوم وغدا الجمعة يشهد سقوط أمطار ونشاط للرياح وشبورة مائية كثيفة صباحًا.

وأوضحت أن اليوم الخميس يسود طقس مائلًا للبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وأشارت إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من مطروح تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة اليوم وغدا الجمعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة باستثناء جنوب الصعيد.

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كما حذرت من تكون شبورة مائية متوقعة في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

أما بالنسبة لحالة البحرين، فقد أشارت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط: معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع أمواج “1.5: 2.5 متر”، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

والبحر الأحمر: حالته خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج “ 1.5: 2 متر”، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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