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محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر صليبة شبرامنت بأبو النمرس (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر صليبة شبرامنت بأبو النمرس (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر صليبة شبرامنت بأبو النمرس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:35 مساءً - تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل في تطوير جسر صليبة شبرامنت بأبو النمرس، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الطموحة التي تنفذها مديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته الميدانية أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين تدفق الحركة المرورية، مما يساهم في تيسير حياة المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

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وأوضح النجار أن أعمال التطوير الجارية تشمل توسعة ورصف الجسر بطول 3 كيلومترات، حيث تم الانتهاء من طبقة الأساس استعدادًا للمراحل النهائية من المشروع.

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير شبكة طرق حديثة وآمنة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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