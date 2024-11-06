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بالرقم القومي، رابط نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال بالقاهرة - أخبار كلمتك

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بالرقم القومي، رابط نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال بالقاهرة - أخبار كلمتك

بالرقم القومي، رابط نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:44 صباحاً - يبحث عدد كبير من أولياء الأمور علي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الرابعة لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة للعام الدراسي الحالي 2024-2025. 

 

فقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  نتيجة المرحلة الرابعة رياض الأطفال.

نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الاطفال لمحافظة القاهرة 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن معرفة نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال 
لمحافظة القاهرة على اللينك التالى: 

 

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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