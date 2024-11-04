أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وتطويره وفقًا لقواعد المؤسسات المصرفية دون المساس بدوره الاجتماعي والخدمي، والتركيز العميق على التكنولوجيا والمدفوعات ومواكبة الــCASH Less ".

ويتمتع المصرفي أسامة السيد بخبرات كبيرة متميزة يمكن أن تسهم في تطوير عمل البنك، حيث يمتلك خبرة أكثر من 20 عامًا في قيادة التغيير التحويلي ودفع النمو وتعظيم الربحية في المؤسسات المصرفية، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة أكتوبر 2021-أكتوبر 2023 بالبنك الأهلي المتحد بمصر، ورئيس مجموعة التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وشغل أيضا نائب الرئيس الأول، ورئيس مجموعة التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية يناير 2015-مارس 2019 ببنك ABC بالجزائر.

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