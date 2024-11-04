هالة المتولي وكيلًا لـ ألسن عين شمس ونعمة فتحي مديرا لمعهد التمريض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:09 مساءً - أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة هالة المتولي - وكيلًا لكلية الألسن لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من ٣ / ٢٠٢٤/١١ ولمدة ثلاث سنوات.

نعمة فتحي مديرا للمعهد الفني للتمريض بجامعة عين شمس

كما أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة نعمة فتحي الأستاذ بكلية التمريض، مديرا للمعهد الفني للتمريض اعتبارا من ٣ / ١١ / ٢٠٢٤ حتي ۲۰۲٦/۱۲/۲۰ تاريخ بلوغ السن القانوني.

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