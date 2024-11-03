انتظروا وهتشوفوا فوائد الإصلاح الاقتصادي، رسالة مديرة صندوق النقد للمصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - حرصت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على توجيه رسالة خاصة إلى الشعب المصري بشأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

رسالة خاصة من مدير صندوق النقد الدولي للشعب المصري

وأضافت “ كريستالينا” خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي:"الإصلاح ليس سهلًا، لكنني على ثقة تامة أنكم سترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد مصري أكثر ديناميكية ورخاء".

وشددت على أهمية الخطوات المتخذة لتحقيق استقرار أكبر للاقتصاد الكلي، وزيادة الانخفاض بنسبة التضخم.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، لافتة إلى أن الصندوق سيبحث كيفية دعم الأهداف المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر.

وشددت: “العالم يتغير بصورة مضطردة، والأمر يتطلب مرونة وقدرة على التكيف والبحث عن الفرص من أجل المصريين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.