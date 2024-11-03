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مدير تعليم الجيزة يحيل أخصائيات اجتماعيات للشئون القانونية لعدم تطبيق لائحة الانضباط - أخبار كلمتك

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مدير تعليم الجيزة يحيل أخصائيات اجتماعيات للشئون القانونية لعدم تطبيق لائحة الانضباط - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يحيل أخصائيات اجتماعيات للشئون القانونية لعدم تطبيق لائحة الانضباط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:36 مساءً -  قرر أشرف سلومة، مدير تعليم الجيزة تحويل عدد من الأخصائيات الاجتماعيات بمدرسة الوراق الثانوية بنات إلى الشئون القانونية.

جاء هذا القرار نتيجة لعدم التزام الأخصائيات بتطبيق لائحة الانضباط المدرسية، مما أثر سلبًا على الانضباط داخل المدرسة وتسبب في العديد من المشاكل.

تحويل أخصائيات اجتماعيات للشئون القانونية لعدم تطبيق لائحة الانضباط

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لجميع الطالبات، مشيرًا إلى أن أي تقصير في تطبيق اللوائح والقوانين لن يمر مرور الكرام.

وأوضح المصدر أن التحويل إلى الشئون القانونية هو إجراء أولي، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى بحق الأخصائيات المخالفات، وذلك حسب نتائج التحقيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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