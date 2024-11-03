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محافظة الجيزة: إزالة 72 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة (صور) - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة: إزالة 72 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة (صور) - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: إزالة 72 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:04 مساءً -  أعلنت محافظة الجيزة عن إزالة 72 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية الرامية إلى استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي عليها.

وأوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الحملة تأتي في إطار المرحلة الأولى من الموجة الـ24 للإزالات، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالف للقانون.

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 وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة العديد من المباني غير المرخصة، الأسوار، والأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.

 إزالة 31 حالة بناء مخالف

وشملت الحملة إزالة 31 حالة بناء مخالف شملت غرفًا مشيدة وأسوارًا في مناطق مختلفة بمركز الواحات البحرية، بالإضافة إلى إزالة 41 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة شملت غرفًا غير مسقوفة وأسوارًا في نطاق مدينة الباويطي وقري منديشة والقصر، واسترداد مساحة إجمالية تبلغ 256 فدانًا من الأراضي الزراعية.
 وأوضح محافظ الجيزة أن سبب الإزالات كان عدم الجدية في تقنين الأوضاع وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة للبناء.
 

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وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة ستواصل جهودها في مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأنها لن تتهاون مع أي مخالف للقانون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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