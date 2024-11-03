عبد اللطيف: القيادة السياسية تقدم دعمًا غير مسبوق للتعليم وقضاياه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:51 صباحاً - عبر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته عن المشاركة في المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء اليوم لما له من أهمية كبرى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتأخر في تقديم دعم غير مسبوق للتعليم وقضاياه، وأنها تضع التعليم علي رأس أولوياته.

وأشار عبداللطيف، إلي أن وزارة التربية والتعليم لا تتأخر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوياتها لأن التعليم هو الركيزة الأساسية للنهوض.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.