وظائف هيئة البريد المصري 2024، موعد وأسئلة الاختبارات الإلكترونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - وظائف هيئة البريد المصري 2024، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الخميس الماضي، إتاحة الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

ويتساءل العديد من المقبولين بشكل مبدئي لوظائف هيئة البريد المصري 2024، عن مواعيد الإعلان عن عقد الامتحانات الإلكترونية وأماكن الامتحانات.

موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري 2024 الذين تم قبولهم مبدئيًّا لخوض الامتحان وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري 2024،متابعة الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث ينشر الجهاز كافة الاخبار المتعلقة بمسابقات التوظف الحكومي أولا بأول.

عدد المتقدمين في مسابقة هيئة البريد المصري 2024

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين في مسابقة هيئة البريد المصري 2024،التي أعلن عنها الجهاز مطلع العام الحالي 2024 بلغ 260750 متقدم، انطبقت شروط خوض المسابقة على ٢٣٤٠٤٥ متقدمًا، بينما لم تنطبق الشروط على ٢٦٧٠٥ متقدمين، بنسبة قبول بلغت حوالي ٨٩.٧٦٪.

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون الوظائف هيئة البريد المصري 2024 لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

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