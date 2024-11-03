ثلاثية نظيفة لمواليد 2008 بنادي جامعة حلوان في مواجهة فريق شرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - حقق فريق مواليد 2008 بنادي جامعة حلوان فوزًا مستحقًّا على نظيره نادي شرق حلوان بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا. تألق في المباراة اللاعب يوسف نور الذي سجل هدفين، فيما أضاف اللاعب محمد رفاعي الهدف الثالث، ليؤكد الفريق تفوقه وجاهزيته للمنافسات القادمة.

نادي جامعة حلوان في مواجهة شرق حلوان

أدار المباراة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن محمد عيد كمدير فني، والكابتن سعيد قرني كمدرب عام، وإداريًّا الكابتن محمود أبو مازن، تحت إشراف الدكتور محمد حسنين مدير فني قطاع كرة القدم بالنادي.

وأكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن هذا الفوز يأتي ثمرة للجهود المتواصلة والدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن النادي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه في تطوير المنظومة الرياضية وصقل المواهب الشابة.

وأضاف فاروق أن النادي يولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع الناشئين، حيث يتم توفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد دافعًا قويًًّا لمواصلة العمل والتطوير في كافة قطاعات النادي.

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