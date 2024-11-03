تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ثلاثية نظيفة لمواليد 2008 بنادي جامعة حلوان في مواجهة فريق شرق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ثلاثية نظيفة لمواليد 2008 بنادي جامعة حلوان في مواجهة فريق شرق - أخبار كلمتك

ثلاثية نظيفة لمواليد 2008 بنادي جامعة حلوان في مواجهة فريق شرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - حقق فريق مواليد 2008 بنادي جامعة حلوان فوزًا مستحقًّا على نظيره نادي شرق حلوان بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا. تألق في المباراة اللاعب يوسف نور الذي سجل هدفين، فيما أضاف اللاعب محمد رفاعي الهدف الثالث، ليؤكد الفريق تفوقه وجاهزيته للمنافسات القادمة.

نادي جامعة حلوان في مواجهة شرق حلوان

 

أدار المباراة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن محمد عيد كمدير فني، والكابتن سعيد قرني كمدرب عام، وإداريًّا الكابتن محمود أبو مازن، تحت إشراف الدكتور محمد حسنين مدير فني قطاع كرة القدم بالنادي.

وأكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن هذا الفوز يأتي ثمرة للجهود المتواصلة والدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن النادي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه في تطوير المنظومة الرياضية وصقل المواهب الشابة.

وأضاف فاروق أن النادي يولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع الناشئين، حيث يتم توفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد دافعًا قويًًّا لمواصلة العمل والتطوير في كافة قطاعات النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق