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الأرصاد: نتعرض لأول منخفض جوي في خريف 2024.. ونتوقع استمرار الأمطار غدا - أخبار كلمتك

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الأرصاد: نتعرض لأول منخفض جوي في خريف 2024.. ونتوقع استمرار الأمطار غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد: نتعرض لأول منخفض جوي في خريف 2024.. ونتوقع استمرار الأمطار غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ10 سنوات الأخيرة تغير شكل توزيع الأمطار على محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن القاهرة بالأمس واليوم شهدت أمطارا متفاوتة من منطقة لأخرى.

وأضاف إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أكثر المحافظات التي تعرضت للأمطار هي محافظة مطروح وشهدت هطول كميات هائلة من الأمطار، موضحة أنه ما زال هناك فرصا لسقوط أمطار غدًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والمحافظات الشمالية، لكن هذه الأمطار ستكون أقل حدة من أمطار اليوم والأمس.

وأشارت إلى أن البلاد تتعرض خلال الفترة الحالية لأول منخفض جوي في خريف 2024، مؤكدة أن جميع الهيئات والمؤسسات والمحافظات استعدت بشكل كبير للمنخفض الجوي ولم يحدث أي مشاكل في هذا الإطار، متابعة: "سقوط الأمطار مستمر حتى الغد لكن أقل في الشدة، وفصل الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر، ومن المتوقع أن نشهد انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير بعد 15 يوما".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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