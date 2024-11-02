تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، تغيير فى خرائط الطقس ووفقًا لصور الأقمار الصناعية تكون أماكن سقوط الأمطار كالتالى:
 

خريطة سقوط الأمطار علي المحافظات

تسقط الأمطار الغزيرة  الرعدية مصحوبة بحبات البرد على  مناطق من مطروح تكون خفيفة إلى  متوسطة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى فى هذه المحافظات " الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية دمياط، بورسعيد، الشرقية، شمال سيناء".

 

كما تسقط الأمطار الخفيفة على مدينتين حلايب وشلاتين  ومناطق من "المنوفية، الاسماعيلية، السويس"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق