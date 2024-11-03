شيري تحتفل بخروج السيارة رقم 15 مليون من خطوط إنتاجها.. وتخطط لطرح 8 طرازات جديدة في 2025 - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:44 صباحاً - تحتفل الصانعة الصينية "شيري Chery" بخروج السيارة رقم 15 مليون من خطوط إنتاجها، وهي السيدان الهجينة "A9" ذات الحجم المتوسط إلى الكبير والتي تنطلق ضمن سلسلة "فولوين Fulwin" الجديدة، وتزامنا مع ذلك صرحت الشركة أنها تخطط لإطلاق ثمانية طرازات جديدة العام المقبل 2025.اضافة اعلان



وكانت شيري قد احتفلت في شهر سبتمبر الماضي بوصول مبيعاتها العالمية إلى 1.5 مليون سيارة خلال الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس من العام الجاري 2024 بارتفاع نسبته 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

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مواصفات "فولوين A9"

التصميم الخارجي

تتميز السيارة بمصابيح أمامية وخلفية بتصميم مقسم من الداخل، وتظهر تطعيمات من الكروم في أغلب أنحاء الهيكل الخارجي أبرزها في الواجهة الأمامية وحول النوافذ والرفارف الجانبية والمصد الخلفي، كما يظهر شعار AWD على الجزء السفلي من الباب الأمامي مما يشير إلى نظام الدفع الكلي للعجلات.

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وفي الجوانت تظهر مقابض أبواب شبه مخفية وجنوط متعددة الأذرع تتصل بفرامل سداسية المكابس، أما من الخلف فيمكنك ملاحظة نظام العادم ذو تصميم مخفي يمنح السيارة إطلالة عصرية، كما أن هناك العديد من الحساسات وأجهزة الاستشعار الخاصة بأنظمة السلامة والمساعدة على القيادة المتقدمة والتي تتضمن أنظمة أبرزها إمكانية ركن السيارة اعتمادا على الذاكرة ونظام الملاحة عالي السرعة الخاص بنظام Autopilot.

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المقصورة الداخلية

من الداخل، تأتي السيارة بفرش ثنائي اللون من البيج والبني، وتتميز بتطعيمات خشبية وفضية تظهر على الأبواب الداخلية، وتتضمن لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية LCD وشاشة للترفيه وعرض البيانات مركزية مقاس 15.6 بوصة تطفو فوق الكونسول الوسطي الذي يضم فتحات التكييف مستطيلة الشكل ولوحة التحكم بدرجات الحرارة بالإضافة إلى منصة شحن لاسلكي للهواتف الذكية وحامل مزدوج للأكواب.

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وتتضمن التجهيزات الأخرى: القليل من الأزرار المادية، شاشة عرض للمعلوماتية على الزجاج الأمامي، تحديثات OTA عن بُعد، نظام صوت مكون من 23 سماعة، إضاءة محيطة، زجاج عازل للصوت في السيارة بالكامل، فتحات تكييف خلفية، ومقاعد مريحة تتخذ نفس وضعية الجسم، فيما تتضمن أنظمة السلامة وعوامل الأمان بالسيارة 10 وسائد هوائية أمامية وجانبية.



منظومة القوة

تم بناء شيري "فولوين A9" على منصة "E0X" الجديدة للعلامة الصينية، وتتميز بقاعدة عجلات بطول 3,000 مم، وتعتمد على نظام هجين C-DM الفائق Kunpeng من شيري والذي يقدم محرك سعته 1.5 لتر تيربو قادرا على توليد قوة تبلغ 141 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 220 نيوتن متر، وذلك إلى جانب محرك كهربائي بقوة 201 حصان، ويتصل هذا النظام بناقل حركة DHT بسرعة واحدة.



يمكن للسيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم خلال 4.9 ثانية، ويصل المدى الكهربائي إلى 200 كم، فيما يصل المدى الشامل بخزان وقود ممتليء وشحن كامل إلى 1,400 كم، فيما لم تؤكد شيري أي معلومات حول البطارية.

























